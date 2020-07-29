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Kartepe Kurban Bayramına hazır

KOCAELİ HABERLERİ  | 29.07.2020 11:13 | Son Güncelleme

Kartepe Belediyesi, yeni normalleşme süreci kapsamında tüm ekipleriyle sahada olarak aldığı önlemlerle Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı.Kartepe Belediyesi, Kurban Bayramına yönelik hazırlıklarını tamamladı.

Kartepe Belediyesi, yeni normalleşme süreci kapsamında tüm ekipleriyle sahada olarak aldığı önlemlerle Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı.
Kartepe Belediyesi, Kurban Bayramına yönelik hazırlıklarını tamamladı. Belediyenin tüm birimlerinden görev yapan personellerin yoğun çalışmaları ile yapılan hazırlıklarda normalleşme sürecine yönelik önlemler de alındı. Hazırlık çalışmaları kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmaları arife gününe kadar tamamlayacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de park ve oyun alanlarındaki temizlik, aydınlatma, bakım ve onarım işlerini yaparak bayrama hazır hale getirecek.
Temizlik İşleri Müdürlüğü de ilçedeki cadde ve sokaklarda yol yıkama ve süpürme işlemleri yanında bayram namazı öncesi tüm camilerde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını bayram sabahına kadar tamamlayacak. Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise bayram süresince görevlerinin başında olacak. Belediye ekipleri, arife günü ve sonrasında kabristanlık ziyaretinde bulunacak vatandaşların dini vecibelerini yerine getirmeleri için gerekli hazırlıkları da tamamladı.
Bayram öncesinde Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kurulan Kurban Yakama Timi de iş başında olacak. Tim içerisinde yer alan ekip üyeleri eğitimlerini tamamlayarak görevlerine başladı. Bir veteriner ile dört personelin yer aldığı beş kişilik tim Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek.
Kartepe’de Arife günü Sarımeşe Semt Pazarı, Ertuğrul Gazi Mahallesi Semt Pazarı, Suadiye Semt Pazarı ve Eşme Semt Pazarı kurulacak. Kartepe Belediyesi ekipleri Kurban Bayramı süresince görevlerinin başında olurken, belirlenen yerler haricinde kurban kesimine müsaade edilmeyeceği ve kurban atıklarını gelişi güzel atanlar için cezai işlem uygulanacağı hatırlatıldı.
Öte yandan Kurban Bayramı öncesinde Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatı ile Kartepe A.Ş. bünyesinde çalışan KHK’lı belediye personelinin hesaplarına 1000 TL avans ödemesi yapıldı.

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