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Kartepe Zirvesi uluslararası şehir forumu olma yolunda

25.03.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın: - "Kartepe Zirvesi'nin uzun vadede bu gücünün artarak devam edeceğini, uluslararası bir şehir forumuna döneceğini tahmin ediyorum" - "Davos farklı bir platformda küresel bir mecra halini almış, biz de şehircilik üzerinde yapılan çalışmalar konusunda benzer bir çekim alanı oluşturmak istiyoruz"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Zirvesi'nin şehre dair ne varsa tartışan geniş bir platform olduğunu belirterek "Kartepe Zirvesi'nin uzun vadede bu gücünün artarak devam edeceğini, uluslararası bir şehir forumuna döneceğini tahmin ediyorum." dedi.

Büyükşehir Belediyesince üniversite ve kurumların iş birliğinde "Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" temasıyla dün başlayan Kartepe Zirvesi'ne ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Büyükakın, idealist bir yaklaşımla başladıkları ve salgın nedeniyle 2 yıl ara verdikleri zirvenin bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Zirveye 25 ülkeden 350 konuşmacının katıldığını aktaran Büyükakın, "Şehirlerin geleceğine dair, şehirlerin gelecekte karşı karşıya kalacağı problemlere dair değerli fikirler ortaya çıkacak. Bu tür zeminlerin bize sağlayacağı en önemli faydalardan biri de iyi uygulama örneklerinin paylaşılması olacak. Bu hem Kocaeli hem Türkiye hem de dünya için çok faydalı olacak." diye konuştu.

Dünya nüfusunun yakın gelecekte yüzde 70'lere yaklaşan bir oranda şehirlerde yaşayacak olmasının bu yerleşim birimlerinde ciddi riskler meydana getireceğine işaret eden Büyükakın, buna bağlı olarak enerji, su, gıda, güvenlik sorunları gibi birçok alt başlığın bilim kurulunca belirlendiğini ve konuşma başlıkları olarak da duyurulduğunu anlattı.

Zirvede siber güvenlik, doğal afet, salgın, sürdürülebilir kalkınma gibi birçok başlıkta tartışmalar yapılacağını belirten Büyükakın şöyle devam etti:

"26 oturum düzenlenecek. 8 özel oturum, 2 forum, 15 panel yapılacak. Bunlar alanında uzman kişilerce gerçekleştirilecek. Onların meselelere dair yaklaşımları uygulamacıların dinlemesiyle birlikte yarın için bize bu problemleri çözmeye dair fikir önerileri ortaya çıkaracak. Belki de toplantı sonunda bir bildirge yayımlanarak hangi konuların öncelikli çalışılması gereği ortaya çıkacak. Davos farklı bir platformda küresel bir mecra halini almış, biz de şehircilik üzerinde yapılan çalışmalar konusunda benzer bir çekim alanı oluşturmak istiyoruz.

Tarih boyunca şehirlerin ve ülkelerin gelişimi incelendiğinde şu görülüyor; özgür çalışma ortamı varsa bilimsel çalışmaların önü ne kadar açılmışsa bilim bize ne kadar ışık gösteriyorsa aslında geleceğe o kadar hazır oluyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı, engellilerimizi ve yaşlılarımızı tüm bu meseleler çerçevesinde geleceğe nasıl daha iyi hazırlarız, onların gelecekte daha mutlu bir yarına kavuşması için bugünden neler yaparız? Şehre dair hiçbir şeyi unutmadan nasıl konuşuruz? Tüm bunlara imkan veren bir platform burası. Her geçen gün gücünü artıran, zenginleşen, sesini daha fazla duyuran bir platform. Uzun erimde Davos benzeri bir yapının burada olabileceğine inanıyorum. Oraya doğru da kararlı bir şekilde gidiyoruz."

Kartepe Zirvesi'nin bütün meseleleri masaya yatıran, şehre dair ne varsa tartışan geniş bir platform olduğunu vurgulayan Büyükakın, "Zirve ulusal düzeyde ciddi ses getiriyor, uluslararası düzeyde 25 farklı ülkeden katılımla ciddi ses getiriyor. Kartepe Zirvesi'nin uzun vadede bu gücünün artarak devam edeceğini, uluslararası bir şehir forumuna döneceğini tahmin ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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