Kartepe’nin sevimli dostlarına yeni kaplar

Kartepe Belediyesi ekipleri ilçe genelinde sokak hayvanları için merkezi noktalara yepyeni suluk ve mama kapları montajına başladı.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan kış ve zorlaşan hava şartları sebebiyle sokak hayvanlarına yönelik çalışma başlattı. Sokak hayvanlarının daha rahat mama ve suya ulaşması için Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde özel olarak hazırlanan kapların montajına başladı. Kocaelispor’un renkleri yeşil ve siyah renklerle hazırlanan kaplar sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu yerlere konuluyor. İstasyon, Dumlupınar, Ataevler, Ataşehir, Derbent, Şirinsulhiye ve Ertuğrul Gazi mahallerinde belirlenen 20 noktaya sokak hayvanları için yemek ve su kapları yerleştirildi. Kartepe Belediyesi tarafından sokak hayvanlarına yönelik yapılan çalışmaların devam ettirileceği belirtildi.

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Covid-19 tedbirlerine taviz verilmeden ilçemiz genelinde devam ediyoruz. Bu zor günlerde sokak hayvanlarının bütün ihtiyaçları ekiplerimiz tarafından eksiksiz yerine getiriliyor. Kartepemiz genelinde sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu noktada mama ve su kaplarının montajlarına başladık. İhtiyaç olduğunu tespit eden hemşerilerimiz, Zabıta Müdürlüğümüze bildirerek katkı sunabilirler. Hayat sevince ve çok paylaşınca çok daha güzel. İnsan, hayvana, doğaya seviyle, saygıyla yaklaşmak değer vermek ruhumuzda var” dedi.

