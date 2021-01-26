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Kartepe’nin teleferik hayali gerçek oluyor

26.01.2021 15:09 | Son Güncelleme:
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Kartepe ilçesi Derbent bölgesinden başlayıp Kuzu Yayla bölgesine ulaşacak teleferik projesi için ilk adım 26 Şubat Cuma günü yapılacak ihale ile atılacak.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin uzun süredir hayalini kurduğu Kartepe Teleferik Projesi için çalışmalarını hızlandırdı.

Kartepe ilçesi Derbent bölgesinden başlayıp Kuzu Yayla bölgesine ulaşacak teleferik projesi için ilk adım 26 Şubat Cuma günü yapılacak ihale ile atılacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin uzun süredir hayalini kurduğu Kartepe Teleferik Projesi için çalışmalarını hızlandırdı. Proje, hem il, hem de il dışından birçok vatandaşın ilgi odağı olan Kartepe’ye ulaşımı daha cazibeli hale getirecek. Derbent ve Kuzu Yayla arasında olacak teleferik hattı, 4 bin 695 metre uzunluğunda olacak. 2 istasyonun yer alacağı teleferik projesinde 10 kişilik olacak şekilde 73 kabin hizmet verecek.
Saatte 1500 kişi kapasiteli teleferik hattındaki kot mesafesi bin 90 metre olacak. Buna göre başlangıç kotu 331 metre, varış kotu ise 1421 metre olacak. İki istasyon arasındaki mesafe 14 dakikada aşılacak.

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