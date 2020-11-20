YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kartepe’ye bir doğa harikası Güzelbahçe Mesire alanı

Kartepe’ye bir doğa harikası Güzelbahçe Mesire alanı

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.11.2020 12:42 | Son Güncelleme

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Güzelbahçe Mesire Alanı’nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.Güzelbahçe Mesire Alanı’nda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban’dan devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Güzelbahçe Mesire Alanı’nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Güzelbahçe Mesire Alanı’nda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban’dan devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 220 bin metre kare alan da projelendirilen Güzelbahçe Mesire Alanı birinci etap çalışmalarında 40 bin metre kare alanda diri örtü temizliği yapıldı. Çalışmalar kapsamında mesire alanı içerisinde 170 araçlık otopark, 10 adet kamelya ve 30 adet piknik masası kurulacak. Bu çalışmaların tamamlanması sonrasında hizmetine sunulacak.
Projenin çalışmalarını yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman “Sapanca Gölü’nün muhteşem manzarasına karşı keyifle vakit geçirebileceğiniz Güzelbahçe Mesire Alanı’nda zemin düzeltme çalışmalarımızı bitiriyoruz, hemen ardından düzenleme ve peyzaj çalışmalarımızı da bitirip çok kısa bir sürede tüm hemşerilerimizin hizmetine açacağız. Kartepe için hız kesmeden çalışıyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç anlar kamerada! Mucize Korkunç anlar kamerada! Mucize
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/

Kocaeli Namaz Vakitleri 20 Kasım Cuma

İmsak
06:17
Sabah
07:46
Öğle
12:51
İkindi
15:23
Akşam
17:46
Yatsı
19:09

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler20 Kasım Cuma

Fatih Eczanesi
Izmit
Çağla Eczanesi
Cayirova
Arslanbey Eczanesi
Kartepe
Burak Eczanesi
Gebze
Özlem Eczanesi
Izmit
Park Eczanesi
Golcuk
Sezer Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.