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Kartını vermeye gelen komşusunu bıçakla yaraladı

31.05.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da bir kişi, kargoyla gelen kartını getiren komşusunu kendisini sürekli rahatsız ettiğini iddia ederek darp edip, ardından bıçakladı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 27 Mayıs günü Etimesgut ilçesinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, ikamet ettiği apartmanda yöneticilik yapan Mürsel Uludağ (90), evde olmayan komşunun kargoyla gelen kartını teslim aldı. Kartı ertesi gün sahibine vermeye giden Uludağ, komşusu Aykut K. tarafından darp edildi. Bununla da yetinmeyen saldırgan komşu, takip ettiği yaşlı adama cami avlusunda bıçakla saldırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Karnına 4 dikiş atılan Uludağ, 3 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis ekiplerince yakalanan Aykut K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aykut K.’nın Uludağ’a sürekli kendilerini rahatsız ettiğini öne sürerek saldırdığı iddia edildi.

“GELİR GELMEZ BIÇAKLA SALDIRDI”

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Mürsel Uludağ, “Komşularımız evde olmadığı için kargosunu eşime vermişler. Ertesi gün kargoyu vermek için yukarıya çıkıp kapılarını çaldım. Kapı açılır açılmaz suratıma yumruk yedim. Defalarca yumruk yedim. Saldırgana ben de vurdum. Vurmamın etkisiyle yere yığıldı. Ardından evimizin önüne gelip kapımıza tekmeler savurdu. Sonra da elinde bıçakla beni camiye kadar takip etmiş. Gelir gelmez bana bıçakla saldırdı. Yumruklaştık. Salladığı bıçak karnıma geldi. Sonra müdahale ettim. Ben de ona vurunca tekrar yere yıkıldı. Camide de kimse müdahale etmedi. Dört dikiş atıldı karnıma. Bıçak bir santim aşağıya gelseydi böbreklerime saplanacakmış ama karın boşluğuma denk gelmiş. Saldırgandan şikayetçi olduk ama serbest kalmış” diye konuştu.

“CAMİ AVLUSUNDA BIÇAK SAPLAMIŞ”

Uludağ’a ilk yardım müdahalesinde bulunan çevre esnaflardan Murat Aksoy ise, “Cami avlusunda bir gencin elinde bıçak gördüm. Ben koşana kadar Mürsel amcanın karnına bıçağı saplamış. İçeriden atletimi getirip yaraya baskı uyguladım. Kapıda kavga etmişler. Ardından da cami avlusunda bıçak saplamış. Saldırgan olayın ardından kaçıp gitmiş. Yaralının durumu iyi idi. Sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundum. Yaralıya ilk müdahaleyi yaptım. Yarasına baskı uyguladım. Polisler de saldırganı yakalamış o sırada” dedi.

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