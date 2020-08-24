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"Karyalı Prenses"in mezarı ve altın takıları yeni salonunda ilgi görüyor

MUĞLA HABERLERİ  | 24.08.2020 11:21 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, nekropol alanında 1989 yılında yapılan temel kazısı kontrol çalışmaları sırasında bulunan "Karyalı Prenses"in mezarı ve altın takıları, restorasyon çalışması sonrası yenilenen Bodrum Kalesi'ndeki yeni salonunda ziyarete sunuluyor - Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Hüseyin Toprak: - "Karyalı Prenses'in mezarı ve özellikle altın tacı ve altın eserleri ciddi anlamda yoğun ilgi görüyor. Prensese ait iskelet de yine aynı bu salonda sergileniyor. Yeni bir yüz tanıma tekniğiyle oluşturulan balmumu heykeli de burada yer alıyor"

ALİ BALLI - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, toplu mezar yerlerinin bulunduğu bölgede (nekropol) 1989 yılında yapılan temel kazısı kontrol çalışmaları sırasında bulunan Karyalı Prenses'in mezarı ve altın takıları, Bodrum Kalesi'nde ikinci etap restorasyon çalışması sonrasında yenilenen yeni salonunda ziyaretçi akınına uğruyor.

Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki bir inşaatın temel kazısında 32 yıl önce kontrol çalışmaları gerçekleştiren ekipler, burada yapılan kazılarda, bölgede bir mezar odasına rastladı. Mezar odasının ortasındaki lahitin kapağını kaldıran yetkililer, kolları çapraz durumda kavuşturulmuş biçimde oldukça iyi durumda olan bir kadın iskeleti ve altın ölü hediyeleri ile karşılaştı.

Antropolojik iskelet analizi sonuçlarına göre, mezardaki kadının 40 yaşlarında öldüğü, kalça kemiklerinden de birden fazla doğum yaptığı anlaşıldı. Kadının dişlerinin eksiksiz olması nedeniyle de iyi ve kaliteli bir yaşamının olduğu sonucu değerlendirildi.

Mezardan ele geçen zengin buluntulardan özellikle altın taç, mezarın soylu bir kimseye ait olduğunu kanıtladı.

İskeletin kafatası üzerine yapılan yüz yapım tekniğiyle ortaya çıkan sonuç ile British Museum'da sergilenen iki mermer kadın büstü arasında benzerlikler görüldü. Bazı bilim adamlarınca bu iki kadın büstünün Kraliçe Ada ve Karia kraliçesi ile ilişkilendirildi. Tüm veriler bir arada değerlendirildiğinde, ele geçen iskeletin Ada'ya ait olma ihtimali üzerinde duruldu. Ancak tam kimlik saptaması yapmak için yeterli bilimsel veri olmadığı için mezardaki birey o günden bu yana "Karyalı Prenses" olarak anılmaya başladı.

- "Özellikle altın tacı ve altın eserleri yoğun ilgi görüyor"

Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Hüseyin Toprak, AA muhabirine, ziyarete açık olan mezarın yerli ve yabancı tatilciler tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Mezarı, ikinci etap restorasyon çalışmalarının ardından yeni salonunda ziyarete açtıklarını anlatan Toprak, "Karyalı Prenses'in mezarı ve özellikle altın tacı ve altın eserleri ciddi anlamda yoğun ilgi görüyor. Prensese ait iskelet de yine aynı bu salonda sergileniyor. Yeni bir yüz tanıma tekniğiyle oluşturulan balmumu heykeli de burada yer alıyor." diye konuştu.

Salonda interaktif bir ekran olduğunu aktaran Toprak, Karyalı Prenses'e ait altın gerdanlığı ve tacının bu ekranda yer aldığını, ziyaretçilerin karekod aracılığıyla gerdanlık ve taçla kendi çektikleri fotoğrafı telefonlarına indirebildiklerini kaydetti.

Bunun da kendilerine müzeden ve salondan bir hatıra olarak kaldığını belirten Toprak, "Karyalı Prenses'in önemli birisi olmasından dolayı kalede ayrı bir salonda sergiliyoruz. Bodrum'u ziyaret eden yerli ve yabancı tatilcileri Karyalı Prenses'in salonu başta olmak üzere, yenilenen diğer salonları ve tarihi alanları görmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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