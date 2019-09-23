Kas ağrılarının üstesinden gelen doğal kür

Kas ağrıları endişelenecek bir durum değildir fakat ağrının sancısı kişiyi epey zorlar ve yaşam kalitesini düşürür. İlaç almadan bu sorunun üstesinden gelmek için doğal yolları deneyebilirsiniz. Doğanın bizlere sunduğu şifalı kaynaklarla ağrıların üstesinden gelmek mümkün.

KAS AĞRISI NEDEN OLUR?



Stres, yetersiz ve dengesiz beslenme, burkulma, dehidrasyon, yetersiz uyku kas ağrısı nedenleri arasındadır. Bolca hareket, esneme hareketleri ve masaj çoğu zaman bu ağrıları hafifletmeye yardımcı olur.

KAS AĞRISINA NE İYİ GELİR?



Ballı sirke kürü hazırlayarak kas ağrılarıyla hızlı bir şekilde vedalaşabilirsiniz. Ballı sirke kürü için malzemeler:

Bir fincan limon suyu

Bir yemek kaşığı elma sirkesi

2 yemek kaşığı karakovan balı

Tüm malzemeleri karıştırın ve ılık suyun içine 2 tatlı kaşığı ilave ederek sabahları kahvaltıdan yarım saat önce tüketin.



