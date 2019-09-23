YEMEK

Kas ağrılarının üstesinden gelen doğal kür

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 23.09.2019 17:09 | Son Güncelleme

Kas ağrıları herkesin başına gelebilen, tıbbi tedavi olmadan çözülebilen ağrılardır. Kas ağrısı nedenleri arasında aşırı efor, viral enfeksiyonlar, stres ve yetersiz beslenme gibi sorunlar bulunur. Kas ağrılarının tedavisini ise kendi mutfağınızda çözebilirsiniz.

Kas ağrılarının üstesinden gelen doğal kür

Kas ağrıları endişelenecek bir durum değildir fakat ağrının sancısı kişiyi epey zorlar ve yaşam kalitesini düşürür. İlaç almadan bu sorunun üstesinden gelmek için doğal yolları deneyebilirsiniz. Doğanın bizlere sunduğu şifalı kaynaklarla ağrıların üstesinden gelmek mümkün.

KAS AĞRISI NEDEN OLUR?
iStock-830531726
Stres, yetersiz ve dengesiz beslenme, burkulma, dehidrasyon, yetersiz uyku kas ağrısı nedenleri arasındadır. Bolca hareket, esneme hareketleri ve masaj çoğu zaman bu ağrıları hafifletmeye yardımcı olur.

KAS AĞRISINA NE İYİ GELİR?
iStock-1147015712
Ballı sirke kürü hazırlayarak kas ağrılarıyla hızlı bir şekilde vedalaşabilirsiniz. Ballı sirke kürü için malzemeler:

Bir fincan limon suyu
Bir yemek kaşığı elma sirkesi
2 yemek kaşığı karakovan balı

Tüm malzemeleri karıştırın ve ılık suyun içine 2 tatlı kaşığı ilave ederek sabahları kahvaltıdan yarım saat önce tüketin.

Katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü Katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü
870 kilo etten hazırlanıyor! 3 bin kişi için...870 kilo etten hazırlanıyor! 3 bin kişi için...
Zero aldatmacası; Şekerli içecekler öldürüyor!Zero aldatmacası; Şekerli içecekler öldürüyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kas ağrısına ne iyi gelir kas ağrısı nedenleri kas ağrısı neden olur

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılların takım yemeği geleneği devam ettiriliyor

870 kilo etten hazırlanıyor! 3 bin kişi için...

Zero aldatmacası; Şekerli içecekler öldürüyor!

Zero aldatmacası; Şekerli içecekler öldürüyor!

Bir buçuk dönüm alanda bin bir çeşit ürün yetiştiriyor! Görüntüler şaşırtıyor

Bir buçuk dönüm alanda bin bir çeşit ürün yetiştiriyor! Görüntüler şaşırtıyor

Mağaradan gelen lezzet

Mağaradan gelen lezzet! Hem bozulmuyorlar hem de yemeklerin tadı güzelleşiyor

Çam kozalağı reçeli yapımı: Kışın vazgeçilmez tatlısı damakları şenlendiriyor

Özellikle kışın tüketiliyor! Karaciğer yaraları ve kanserle savaşıyor

Enerji içecekleri içeriği nedir? Enerji içecekleri gerçekten kansere neden oluyorlar mı?

Enerji içeceği içenler bu habere dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.