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Kaş Belediyesi 49 taşınmazı kiraya veriyor

ANTALYA HABERLERİ  | 06.02.2020 13:48 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş Belediyesi, ilçe merkezi ve mahallelerde yer alan mülkiyeti kendisine ait 49 taşınmazı (tarım arazisi ve dükkan) ihaleyle kiraya veriyor.Kaş Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce 5-6 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek ihaleyle 4 tarım arazisi ve 45 dükkan açık teklif arttırma usulü kiraya verilecek.

Kaş Belediyesi 49 taşınmazı kiraya veriyor

Antalya’nın Kaş Belediyesi, ilçe merkezi ve mahallelerde yer alan mülkiyeti kendisine ait 49 taşınmazı (tarım arazisi ve dükkan) ihaleyle kiraya veriyor.
Kaş Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce 5-6 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek ihaleyle 4 tarım arazisi ve 45 dükkan açık teklif arttırma usulü kiraya verilecek. İhaleyle ilçe merkezinde, Kınık, Gömbe, Sütleğen, Sinneli, Yayla Kılınçlı ve Cemre Mahallesi’nde mülkiyeti Kaş Belediyesine ait 49 taşınmaz 5 yıllık süreyle kiraya verilecek.Kaş Belediyesi Ek Hizmet Binasında yapılan ihalenin polisin ve zabıtanın güvenlik önlemi altında gerçekleştiği kaydedildi.

Kaş Belediyesi 49 taşınmazı kiraya veriyor

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Bilgehan Eczanesi
Muratpasa
Cihan Dinç Eczanesi
Muratpasa
Kerem Eczanesi
Muratpasa
Türker Eczanesi
Muratpasa
Yeni Tuba Eczanesi
Muratpasa
Anadolu Eczanesi
Kepez
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