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Kaş Belediyesi: "Geçtiğimiz ay Çukurbağ Yarımadası'nda yanan alan imara açılmamıştır"

ANTALYA HABERLERİ  | 25.06.2020 23:51 | Son Güncelleme

Kaş Belediyesi: "Geçtiğimiz ay Çukurbağ Yarımadası'nda yanan alan imara açılmamıştır"

Kaş Belediyesi, "Geçtiğimiz ay Çukurbağ Yarımadası'nda yanan bölge, çevre düzeni planında 'Doğal Karakteri Korunacak Alan' olarak tanımlanmıştır. Bu alan korunmaktadır, imara açılmamıştır." açıklaması yaptı.

Kaş Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada "yanan alanın imara açıldığı" yönündeki iddialarla algı operasyonu oluşturulmaya çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada, Çukurbağ Yarımadası ve Limanağzı Bölgesi Doğal Sit Alanları 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı'nın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yaptırıldığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğünce 9 Temmuz 2019'da onaylandığı, onaylanan planın Eylül 2019'da 30 gün süreyle askıya çıkarıldığı ifade edildi.

"Şu an askıda olan plan, daha önce onaylanan itiraz süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu askıya çıkmıştır." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Onaylanmış olan söz konusu plana ilişkin, belediyemiz, görüşlerini resmi yazıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirmiştir. Planın yapımı Antalya Büyükşehir Belediyesine, onayı ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Geçtiğimiz ay Çukurbağ Yarımadası'nda yanan bölge, çevre düzeni planında 'Doğal Karakteri Korunacak Alan' olarak tanımlanmıştır. Bu alan korunmaktadır, imara açılmamıştır."

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