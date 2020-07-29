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Kaş Belediyesi koronavirüs tedbirleriyle bayrama hazırlanıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 29.07.2020 18:19 | Son Güncelleme

Kaş Belediyesi yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşan Kurban Bayramına hazırlanırken, ilçede kesim yerleri belli oldu.

Kaş Belediyesi yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşan Kurban Bayramına hazırlanırken, ilçede kesim yerleri belli oldu. Başkan Mutlu Uutaş, bayram öncesi vatandaşları salgın önlemlerine uymaya çağırdı.
31 Temmuz cuma günü başlayacak Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe merkezinde kesim yerleri belirlendi. Ağullu Mahallesi Büyükşehir Belediyesi Kaş Demre mezbahası ve Kalkan Mahallesi belediye hizmet birimi binası yanında kesim yapılabilecek. Kaş Belediyesi tarafından kurban kesim noktalarında virüse yönelik tedbirler kapsamında sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları uygulanacak. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelindeki tüm kurban kesim yerleri temizliğini bayram öncesi bitirmek için çalışmalara devam ediyor.
Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, “Vatandaşların sağlık ve huzur içinde bayramı yaşaması için çalışıyoruz. Bu çerçevede zabıta ekiplerimiz de 24 saat görev yapacak. Pandemi nedeniyle tüm önlemleri almaya itina gösteriyoruz. Sosyal mesafe, maske ve temizlik önemli. Bu konuda tedbirli ve hassas olmalıyız. Kuralları unutmamalı ve uygulamalıyız.” dedi.
Öte yandan, Kaş Belediyesi ilçede cuma günü kurulan semt pazarının bayram nedeniyle Perşembe (yarın) kurulacağını duyurdu.

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