Kaş Belediyesi’nden hastalara yardım eli

Kaş Belediyesi, sağlık hizmetlerinde ihtiyaç duyan vatandaşlara yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Kaş Belediyesi, ilçe genelinde tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla hasta yatağı ve havalı yatak yardımında bulundu. Kaş Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ilçenin mahallelerinde yatalak durumda bulunan 44 vatandaşa, bakımlarının daha iyi yapılabilmesi ve rahat edebilmeleri amacıyla hasta yatağı yardımı yaptı. Ayrıca 12 vatandaşa da havalı yatak yardımı gerçekleştirdi.

