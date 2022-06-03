Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali sürüyor

Antalya'da düzenlenen Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali, etkinliklerle devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünce desteklenen ve Kaş Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında Antik Tiyatro'da tören düzenlendi.

Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, ilçenin son yıllarda önemli ilklere ev sahipliği yaptığını, Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali'ne katılımın yoğun olduğunu ifade etti.

İlçe Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da festivale 60 ülkeden 550 filmin katılmasının Kaş'a gösterilen ilginin göstergesi olduğunu söyledi.

Su altı organizasyonlarını ilçede yaptıklarını belirten Ulutaş, "Kaş'ın hem yapısal hem de sanatsal, kültürel gelişimiyle alakalı adımlarımızı birer birer atıyoruz." dedi.

Festival direktörü Seren Topaloğlu ise festivalin "su altı film yarışması" kategorisine dikkati çekerek, kentin su altı özellikleriyle Türkiye'de ve dünyada önde gelen yerlerden biri olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından "Küçük Anne" filminin gösterimi yapıldı.

Festival 5 Haziran'da sona erecek.

