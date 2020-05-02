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Kaş ve Demreli vatandaşlar 1 Mayıs’ı konserle kutladı

ANTALYA HABERLERİ  | 02.05.2020 11:55 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü ilçelerde Mobil Kültür Sanat Etkinlik Otobüsü üzerinden verilen konserle kutladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü ilçelerde Mobil Kültür Sanat Etkinlik Otobüsü üzerinden verilen konserle kutladı. Büyükşehir Belediyesi salgın nedeniyle sanatlarını icra edemeyen yerel sanatçılara da destek olmak amacıyla oluşturduğu orkestra ile Kaş ve Demre’de Mobil Otobüs üzerinden halka muhteşem bir konser verdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tüm dünyada pandemi ilan edilen Korona virüs salgınına karşı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü evlerinde kutlayan vatandaşlar için sürpriz bir etkinlik düzenledi. 1 Mayıs İşçi Bayramı ve Mübarek Ramazan Ayı nedeniyle Kaş merkez Çavdır, Kınık, Yeşilköy, Kalkan mahalleleri ile Demre Merkez’de mobil konser etkinliği düzenlendi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatı ile salgın nedeniyle işsiz kalan yerel sanatçıları desteklemek amacıyla, Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu işbirliği ile bir araya gelen yerel sanatçılar Kaş ve Demreli vatandaşlar için konser verdi. Mobil Kültür Sanat Etkinlik Otobüsü üzerinde konser veren yerel sanatçılar orkestrasının konserine ilgi de yüksek oldu.

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