Kasaba Doktoru dizisi yeni oyuncuları kim? Kasaba Doktoru dizi kadrosuna hangi oyuncular katıldı?

Güney Kore yapımı olan Dr. Romantic'ten uyarlanan Kasaba Doktoru dizisine 3 yeni oyuncu dahil oldu. Yönetmenliğini Arda Sarıgün'ün üstlendiği dizinin yeni oyuncuları merak konusu oldu. Peki, Kasaba Doktoru dizisi yeni oyuncuları kim?

KASABA DOKTORU DİZİSİ YENİ OYUNCULARI KİM?

Kasaba Doktoru dizisine kadrosuna İrem Yüksel, Ezgi Tombul ve Tarık Ündüz dahil oldu. Bu 3 oyuncu, 17. bölüm itibariyle dizide yer alacak.

İREM YÜKSEL KİMDİR?

İrem Yüksel, tiyatro oyuncusudur. Yüksel, 2018 yılında “Diyelim Ki Birlikteyiz” adıyla bir tiyatro oyununda sahne almıştır. İlk kamera önü deneyimini ise 2019 yılında Afili aşk dizisi ile yaşamıştır.

Daha sonra televizyon deneyimini ilerleten İrem Yüksel, 2020’de Yeni Hayat dizisinde rol almıştır.

Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan yaz dizisi Baht Oyunu'nda oynamıştır.

EZGİ TOMBUL KİMDİR?

Ezgi Tombul 16 Ekim 1987 tarihhinde Adana'da dünyaya geldi.

Televizyon kariyerine Keşanlı Ali Destanı ve Hatırla Gönül dizilerinde başlayan Ezgi Tombul, Hayat Şarkısı dizisinin yanı sıra, son olarak 2020 yılında Kırmızı Oda dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır. Çekimleri 2021 yılı içinde tamamlanan ve Ozan Akbaba'nın senaryosunu yazdığı Anka filminde oynamıştır.

Ezgi Tombul'un oynadığı diziler:

2011 Keşanlı Ali Destanı

2013 Bir Yusuf Masalı

2015 Hatırla Gönül

2017 Hayat Şarkısı

2018 Elimi Bırakma

2020 Kırmızı Oda

2021-2022 Annemizi Saklarken

2022- Kasaba Doktoru

Ezgi Tombul'un oynadığı filmler:

2015 Ali Kundilli

2016 Ali Kundilli 2

2017 Elimiz Mahkum

2022 Anka

TARIK ÜNDÜZ KİMDİR?

Tarık Özcan Ündüz 4 Temmuz 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Babası Gazanfer Ündüz, annesi Fulya Özcan'dır. Ayrıca usta tiyatrocu merhum Gazanfer Özcan'ın torunudur. Tiyatrocu bir ailede dünyaya gelen Tarık Ündüz aile bireylerinin yolundan gitmiş ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünü bitirmiştir. 1990 yılında ilk dizisi olan Kuruntu Ailesi'nde oynamıştır. İlk başrolünü Adab-ı Muaşeret filminde oynamıştır.

21 Ocak 2021 tarihinde Burcu Çam ile evlenmiştir.

