MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı kimdir? Hazal Subaşı kaç yaşında ve nereli?

Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı kimdir? Hazal Subaşı kaç yaşında ve nereli?

15.04.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1 ekranlarında yayınlanan Kasaba Doktoru dizisinde Leyla rolüne hayat veren Hazal Subaşı'nın hayatı araştırılmaya başlandı. Oyuncu Hazal Subaşı, daha önce Çukur dizisinde de rol aldı. Peki Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı kimdir? Hazal Subaşı kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı kimdir? Hazal Subaşı kaç yaşında ve nereli?

Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı daha önce Çukur dizisinde Nehir Bursalı rolü ile ekranlarda yerini aldı. Hazal Subaşı'nın Miss Turkey derecesi bulunuyor. Peki Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı kimdir? Hazal Subaşı kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

2 Mayıs 1995 İzmir doğumlu Hazal Subaşı 26 yaşındadır. Türk oyuncu ve eski manken olan İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nde eğitim aldı.

Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı kimdir? Hazal Subaşı kaç yaşında ve nereli?

2015 yılında Miss Turkey yarışmasına katıldı ve üçüncü oldu. Ancak sonrasında kariyer tercihini değiştirdi ve oyuncu olmaya karar verdi, bu yolda eğitimler aldı.

Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı kimdir? Hazal Subaşı kaç yaşında ve nereli?

Hazal Subaşı Instagram'da 'hazalsubasii' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor ve 1 milyon takipçisi bulunuyor.

Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı kimdir? Hazal Subaşı kaç yaşında ve nereli?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıldız Tilbe adliyede ifade verdi: Bu suç ise alsınlar beni içeriYıldız Tilbe adliyede ifade verdi: Bu suç ise alsınlar beni içeri
Oğluyla pozu olay oldu! Babasının aynısıOğluyla pozu olay oldu! Babasının aynısı
Nihat Hatipoğlu şaşkına döndü! "Bu soruyu sorup akşam eve döneceksiniz! Şimdiden savunmanı yap"Nihat Hatipoğlu şaşkına döndü! "Bu soruyu sorup akşam eve döneceksiniz! Şimdiden savunmanı yap"
Anahtar Kelimeler:
Hazal Subaşı Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İlk kez anlattı: 'Francesca uyutmadı' deyince...

İlk kez anlattı: 'Francesca uyutmadı' deyince...

Canan Karatay: İlaç alacağınıza onu yiyin

Canan Karatay: İlaç alacağınıza onu yiyin

O sözlerden sonra İmamoğlu bakın ne yaptı!

O sözlerden sonra İmamoğlu bakın ne yaptı!

Eski karısı dehşeti yaşattı! "Suriyeliyiz! keseriz, öldürürüz"

Eski karısı dehşeti yaşattı! "Suriyeliyiz! keseriz, öldürürüz"

Akaryakıt fiyatları için yeni iddia!

Akaryakıt fiyatları için yeni iddia!

Bakanlık harekete geçti! Marketlerin indirim oyununa son

Bakanlık harekete geçti! Marketlerin indirim oyununa son

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Mesleğine kimse anlam veremedi! Bebekler için isim...

Mesleğine kimse anlam veremedi! Bebekler için isim...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.