Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı daha önce Çukur dizisinde Nehir Bursalı rolü ile ekranlarda yerini aldı. Hazal Subaşı'nın Miss Turkey derecesi bulunuyor. Peki Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı kimdir? Hazal Subaşı kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

2 Mayıs 1995 İzmir doğumlu Hazal Subaşı 26 yaşındadır. Türk oyuncu ve eski manken olan İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nde eğitim aldı.

2015 yılında Miss Turkey yarışmasına katıldı ve üçüncü oldu. Ancak sonrasında kariyer tercihini değiştirdi ve oyuncu olmaya karar verdi, bu yolda eğitimler aldı.

Hazal Subaşı Instagram'da 'hazalsubasii' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor ve 1 milyon takipçisi bulunuyor.





