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Kasap köfte nasıl yapılır? Kasap köfte malzemeleri neler?

22.07.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasap köftesi tarifi araştırılmaya başlandı. Harcı hazırladıktan sonra köfteyi kolaylıkla pişirebilirsiniz. Tarifte, kıymanın iki defa çekilmiş olmasına özen gösterin. Peki, kasap köfte nasıl yapılır? Kasap köfte malzemeleri neler? İşte detaylar...

Kasap köfte nasıl yapılır? Kasap köfte malzemeleri neler?

Kasap köfteyi hazırlamak için içerisine galeta unu ya da bayat ekmek kırıntısı ekleyebilirsiniz. Pilav ile müthiş bir ikili olan köfte tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, kasap köfte nasıl yapılır? Kasap köfte malzemeleri neler? İşte detaylar...

KASAP KÖFTE MALZEMELERİ

  • Yarım kg kıyma (2 kez çekilecek)
  • 1 çay bardağı soğuk su
  • 1 çay kimyon
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay bardağı galeta unu veya kuru ekmek
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet soğan (rendelenmiş suyu sıkılmış)
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • 1 çay kaşığı karabiber

Kasap köfte nasıl yapılır? Kasap köfte malzemeleri neler?

KASAP KÖFTE TARİFİ

Soğanı rendeledikten sonra suyunu sıkın. Bir kaba kıyma, soğan, galeta unu, zeytinyağı, soğuk su ve baharatları alıp yoğurun. Elde ettiğiniz kıymalı harcı toparlayıp yoğurma kabına sert bir şekilde atın ve bu işlemi 10 defa tekrarlayın.

Hazırlanan köfte harcını streçle örtün ve buzdolabında 1-2 saat kadar dinlendirin. Köfteler dinlendiğinde ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve elinizle yuvarlayın. Sonrasında hafifçe bastırın ve ince köfte şeklini verin. Köfteyi ızgarada veya tavada kızartın. Afiyet olsun...


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Anahtar Kelimeler:
köfte
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