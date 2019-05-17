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Kasımpaşa 1 - 1 Atiker Konyaspor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 17.05.2019 22:42 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 33. haftasında yapılan karşılaşmada Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor 1-1 berabere kaldı. Goller Ömer Ali Şahiner ve Ben Youssef'ten geldi.

Kasımpaşa 1 - 1 Atiker Konyaspor

Kasımpaşa: 1 - Atiker Konyaspor: 1

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Koray Gençerler, Osman Gökhan Bilir, Gökmen Baltacı

Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Karim Hafez, Tarkan Serbest, Koita, Hajradinovic (Dk. 90+1 Josue Sa), İlhan Depe (Dk. 69 Heintz), Trezeguet, Perica (Dk. 46 Veigneau)
Atiker Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Ali Turan, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Volkan Fındıklı, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner (Dk. 77 Hurtado), Milosevic, Fofana (Dk. 65 Hadziahmetovic), Yatabare (Dk. 65 Jahovic)

Goller: Dk. 25 Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor), Dk. 56 Ben Youssef (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 20 Ferhat Öztorun (Atiker Konyaspor), Dk. 77 Ben Youssef (Kasımpaşa)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
15. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet, pasını ceza yayı önündeki Perica'ya çıkardı. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı bekletmeden Koita'ya aktardı. Koita'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top, açısını daraltan kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü.
24. dakikada Skubic'in pasında topla buluşan Volkan Fındıklı'nın açısını düzelttikten sonra ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Scuffet meşin yuvarlağı kornere çeldi.
25. dakikada Atiker Konyaspor öne geçti. Volkan Fındıklı'nın savunmanın arkasına pasında altıpasın önünde topla buluşan Skubic'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Scuffet'ten döndü. Pozisyonu takip eden Milosevic'in yaptığı vuruşta Scuffet açısını daraltarak bir kez daha topa müdahale etti. Ardından seken topta Ömer Ali Şahiner'in penaltı noktası civarından sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
56. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Trezeguet, sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda pasını Hajradinovic'e çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahasına ortasında Ben Youssef'in arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1
73. dakikada topla buluşan Koita'nın, şık çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak direkten döndü.
90+2. dakikada Trezeguet'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul arka direkte topu son anda tokatladı. Ardından topu önünde bulan Veigneau pasını Heintz'a verdi. Heintz'ın şutunda savunmaya çarpan top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Atiker Konyaspor

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
aykutta klasik beraberlik adami konya hep berabere kalio
aykut çuk hakeme bişey dememişsin?? bu maçta konuşmak prim yaptırmıyor diye tek kelam etmemişsin, Gs maçından sonra hatta GS-RİZE maçından sonra kıçnı yırtıyordun birilerine yalakalık ve kaypklık yapmak için. !!! şimdi neden susuyorsun. By Dürüst!!!!!!!!!!!!????????
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