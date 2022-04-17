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Kasımpaşa, 3 puanı 4 golle aldı

17.04.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa, Adana Demirspor'u Doğucan Haspolat, Umut Bozok ve Jackson Muleka'nın (2) golleriyle 4-0 mağlup etti. Kasımpaşa'da Florent Hadergjonaj, 54. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Kasımpaşa, 3 puanı 4 golle aldı
Jackson Muleka

Jackson Muleka

DRK Demokratik Kongo
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Kasımpaşa
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Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Adana Demirspor'u ağırladı.

Ev sahibi ekip, 11. dakikada Jackson Muleka'nın asistinde Doğucan Haspolat'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk golün asistini yapan Muleka, 45+1'de farkı ikiye çıkarttı ve devreye Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle girildi.

Adana Demirspor'da Mario Balotelli, 45+3'te Doğucan Haspolat'a yaptığı sert müdahalenin ardından kırmızı kart gördü. İkinci yarıya Adana Demirspor, iki değişiklikle başladı. Alper Uludağ ve Britt Assombalonga, Joher Rassoul ve Gökhan İnler'in yerine oyuna dahil oldu.

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  1. dakikada Adana Demirspor'da Younes Belhanda'nın ceza sahasında yaptığı müdahalede Mamadou Fall yerde kaldı ve maçın hakemi Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. Ancak Kasımpaşa'da topun başına geçen Florent Hadergjonaj, penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Maçın 63. dakikasında Mamadou Fall'un pasına hareketlenen Jackson Muleka düzgün bir vuruşla farkı üçe çıkarttı. Üçüncü golden 9 dakika sonra Kasımpaşa, bir penaltı daha kazandı. Topun başına bu kez Umut Bozok geçerken 25 yaşındaki oyuncu, takımının dördüncü golünü kaydetti.

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Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmazken Kasımpaşa, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa, 44 puana yükseldi. Adana Demirspor ise 52 puanda kaldı.

Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'a konuk olurken Adana Demirspor, Trabzonspor'u ağırlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Adana Demirspor
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