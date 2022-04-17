Kasımpaşa, 3 puanı 4 golle aldı

Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Adana Demirspor'u ağırladı.

Ev sahibi ekip, 11. dakikada Jackson Muleka'nın asistinde Doğucan Haspolat'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk golün asistini yapan Muleka, 45+1'de farkı ikiye çıkarttı ve devreye Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle girildi.

Adana Demirspor'da Mario Balotelli, 45+3'te Doğucan Haspolat'a yaptığı sert müdahalenin ardından kırmızı kart gördü. İkinci yarıya Adana Demirspor, iki değişiklikle başladı. Alper Uludağ ve Britt Assombalonga, Joher Rassoul ve Gökhan İnler'in yerine oyuna dahil oldu.

dakikada Adana Demirspor'da Younes Belhanda'nın ceza sahasında yaptığı müdahalede Mamadou Fall yerde kaldı ve maçın hakemi Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. Ancak Kasımpaşa'da topun başına geçen Florent Hadergjonaj, penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Maçın 63. dakikasında Mamadou Fall'un pasına hareketlenen Jackson Muleka düzgün bir vuruşla farkı üçe çıkarttı. Üçüncü golden 9 dakika sonra Kasımpaşa, bir penaltı daha kazandı. Topun başına bu kez Umut Bozok geçerken 25 yaşındaki oyuncu, takımının dördüncü golünü kaydetti.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmazken Kasımpaşa, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa, 44 puana yükseldi. Adana Demirspor ise 52 puanda kaldı.

Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'a konuk olurken Adana Demirspor, Trabzonspor'u ağırlayacak.

