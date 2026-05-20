Kasımpaşa açıkladı: İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye döndü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, sezonun ikinci devresinde kadrosuna kattığı yıldız oyuncuyla yollarını ayırdı. Lacivert-beyazlılar, kiralık olarak takımda forma giyen milli futbolcu İrfan Can Kahveci’nin Fenerbahçe’ye geri döndüğünü resmen duyurdu.

KASIMPAŞA'DAN İRFAN CAN'A TEŞEKKÜR MESAJI

İstanbul temsilcisi, ayrılığı resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı bir teşekkür mesajıyla ilan etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Devre arasından itibaren hücum hattımıza kattığın kalite ve tüm emeklerin için teşekkürler İrfan Can Kahveci" ifadelerine yer verilerek 30 yaşındaki futbolcuya veda edildi.

Kasımpaşa forması altında Süper Lig'in ikinci yarısında başarılı bir grafik çizen milli futbolcu, lacivert-beyazlı ekiple çıktığı 16 resmi müsabakada takımına 2 gol ve 3 asistlik bir skor katkısı sağladı.

KADRO DIŞI KALMIŞTI, KADIKÖY'E GERİ DÖNÜYOR

İrfan Can Kahveci'nin sezon içindeki bu geçici transfer hikayesinin ardında ise dikkat çeken bir süreç bulunuyor. Sezonun ilk devresinde Fenerbahçe'de yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılan ve bir süre takımdan ayrı kalan tecrübeli orta saha oyuncusu, Kasımpaşa'da geçirdiği verimli dönemin ardından yeniden sarı-lacivertli formaya kavuşuyor. Sözleşmesi devam eden İrfan Can'ın, yeni sezonda Fenerbahçe'nin kadro planlamasında yeniden aktif olarak yer alması bekleniyor.