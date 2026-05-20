Trabzonspor, Ernest Muçi'yi resmen açıkladı

Trabzonspor yönetimi, Arnavut yıldız Ernest Muçi'nin bonservisini 8.5 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'tan aldığını KAP'a bildirdi.

Emre Şen
ARN Arnavutluk
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Trabzonspor, Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonunu kullandı ve kadrosuna kattı.

8.5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Bordo-mavililer, Muçi'nin opsiyonu için Beşiktaş'a 8.5 milyon euro bonservis ödeyecek.

Trabzonspor'da bu sezon 34 maçta süre bulan 25 yaşındaki Muçi, 15 gol attı ve 9 asist yaptı.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Ernest Muçi'nin kesin transferi konusunda, kiralama sözleşmesinde yer alan kulübümüze ait opsiyon hakkı kullanılmıştır."

BEŞİKTAŞ'A TEŞEKKÜR ETTİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Ernest Muci transferiyle alakalı Beşiktaş'la anlaştık. Opsiyon hakkını kullandık. Karakter olarak çok güzel bir insan. Trabzon şehrinde de mutlu. Her oyuncu Trabzon şehrinde mutlu olamıyor. Çok önemli maçlarda, çok önemli katkılar yaptı. Böyle bir oyuncuyu Avrupa'dan Trabzon'a getirmek çok zor bir iş! İlk tercihleri Trabzon olmuyor, bu da gerçek. Avrupa'da bu rakamlara böyle bir oyuncu alamazsın! Bu transferden iki takım da kazandı. Serdal Adalı da taksit konusunda yardımcı oldu, teşekkür ederim." dedi.

