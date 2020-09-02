Kasımpaşa Alan Lima Carius’u kadrosuna kattı

Kasımpaşa, yeni transferlerini duyurmaya devam ediyor. Lacivert-beyazlı takım, Feyzi Yıldırım ve Yasin Dülger’in ardından orta sahaya da takviye yaptı. Kasımpaşa’dan yapılan açıklamada Avusturya takımlarından St. Pölten’de forma giyen Brezilyalı futbolcu Alan Lima Carius’u 2 yıllığına renklerine bağladığı ifade edildi. Kasımpaşa’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Avusturya ligi ekiplerinden SKN St. Pölten takımının formasını giyen 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Alan Lima Caris, sponsorumuz Medical Park Hastanesi’nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç’ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."
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