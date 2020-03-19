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Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz'den erteleme kararına cevap!

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 19.03.2020 20:17 | Son Güncelleme

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelenmesini olumlu karşıladıklarını söyledi.

Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz'den erteleme kararına cevap!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından açıklanan kararı AA muhabirine değerlendiren Öksüz,

"GÖNLÜMÜZ SEYİRCİSİZ OLARAK OYNAMAKTAN YANAYDI..."

"Gönlümüz liglerin seyircisiz olarak devam etmesinden yanaydı. Gençlik ve Spor Bakanı'mız ile federasyon başkanlarının yaptığı toplantıdan böyle bir karar çıktı. Ortaklaşa alınan bir karar. Alınan karara saygılıyız. Olumlu olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında liglerin ertelenmesiyle belirsizliğe son verildiğini vurgulayan Hasan Hilmi Öksüz, "Karar bana göre müsbet. Birkaç gün önce alınsa daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Hafta sonu oynayacağımız maçın hazırlıklarını yapmıştık. Ancak erteleme kararı çıktı. Memnun olduk. Bir sıkıntı yok. İnşallah müsait bir zamanda ligin tekrar başlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"KULÜPLERİN SÖZLEŞMESİ BİTECEK OYUNCULARI VAR..."

"Kulüplerin yabancı futbolcuları var. Sözleşmesi bitecek ve kiralık oyuncuları var. Bu ve benzer sıkıntılarla ilgili kulüp başkanları bir araya gelecek. Bu süreçte neler yapılabileceğiyle ilgili bir görüşme gerçekleştirilecek. Bu görüşmenin sonucunda çıkacak kararlara saygılıyız. Bu, hiç kimsenin elinde olan bir şey değil. Dünyayı ilgilendiren bir konu. Bir virüs, tüm dünyayı kavuruyor. Biz de bundan nasibimizi alıyoruz. Herkesin kendi tedbirini alması gerektiğini düşünüyorum. Kimseye yük olmadan herkes önlemini alacak ve bu süreci el birliğiyle geçirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

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