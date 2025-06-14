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Kasımpaşa, Burak Yılmaz ile devam kararı aldı

Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Teknik Direktör Burak Yılmaz ile devam edeceklerini açıkladı.

Kasımpaşa, Burak Yılmaz ile devam kararı aldı
Emre Şen

Kasımpaşa, 2025-2026 sezonunda da Teknik Direktör Burak Yılmaz ile devam edecek. Lacivert-beyazlılardan ’Birlikte güçlüyüz’ başlığıyla yapılan açıklamada, "Burak Yılmaz yönetiminde yeni sezona aynı inanç ve kararlılıkla devam ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz, birlikte daha kararlıyız" ifadelerine yer verildi.

KASIMPAŞA'DA 16 MAÇA ÇIKTI

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Şubat ayında takımın başına geçen 39 yaşındaki teknik adam, Süper Lig’de Kasımpaşa ile 16 maça çıktı. Yılmaz yönetiminde Kasımpaşa, 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı ve ligi 47 puanla 10. sırada tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Burak Yılmaz
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