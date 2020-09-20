Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 2-0

Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşılaştı.
İstanbul'daki karşılaşmayı evsahibi ekip 2-0 kazandı.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 13'te Kevin Varga ve 60'ta Alan attı.
Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki Kasımpaşa, bu galibiyetle puanını 3'e çıkardı.
Stjepan Tomas'ın çalıştırdığı Çaykur Rizespor ise ligde henüz puanla tanışamadı.
Kasımpaşa'da Anıl Koç, 88'de çift sarı karttan atıldı.
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