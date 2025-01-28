SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kasımpaşa
  4. Kasımpaşa’da Burak Yılmaz dönemi başladı! Süper Lig'e geri döndü...

Kasımpaşa’da Burak Yılmaz dönemi başladı! Süper Lig'e geri döndü...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.01.2025 15:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig temsilcilerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz’ın getirildiğini açıkladı.

Kasımpaşa’da Burak Yılmaz dönemi başladı! Süper Lig'e geri döndü...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Hakan Keleş’ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Burak Yılmaz’ın getirildiğini duyurdu. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ'TA BAŞLAMIŞTI

Screenshot_2

Teknik direktörlük kariyerine Beşiktaş’ta başlayan Burak Yılmaz, devamında Kayserispor’u çalıştırdı ve 30 Eylül 2024’te görevinden ayrıldı.

Burak Yılmaz'ın Kasımpaşa Teknik Direktörü Olması Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Olumlu etkileri olacak
Belirsizlik yaratacak
Takımı kötü etkileyecek
Henüz bir fikrim yok

Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 milyon TL'si yandı! Merkez Bankası'na başvurdu, geri aldı...

1 milyon TL'si yandı! Merkez Bankası'na başvurdu, geri aldı...

CHP seçim startını verdi: Cumhurbaşkanı adayı belirleniyor!

CHP seçim startını verdi: Cumhurbaşkanı adayı belirleniyor!

Messi'nin veliahtı Süper Lig' geliyor! Bir dönemin patlama yapması beklenen yıldızı ile görüşmeler başladı

Messi'nin veliahtı Süper Lig' geliyor! Bir dönemin patlama yapması beklenen yıldızı ile görüşmeler başladı

Cengiz Ünder'in Beşiktaş'tan kazanacağı rakam taraftarları kızdırdı! Daha imza atmadan tepki çekti

Cengiz Ünder'in Beşiktaş'tan kazanacağı rakam taraftarları kızdırdı! Daha imza atmadan tepki çekti

Sergen Yalçın bu kez kantarın topuzunu kaçırdı! Süper Lig oyuncuları hakkında olay yaratacak iddia...

Sergen Yalçın bu kez kantarın topuzunu kaçırdı! Süper Lig oyuncuları hakkında olay yaratacak iddia...

Sacha Boey sonrası iyileşmeyen yaraya Mourinho'nun eski öğrencisi pansuman olacak!

Sacha Boey sonrası iyileşmeyen yaraya Mourinho'nun eski öğrencisi pansuman olacak!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.