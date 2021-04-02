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Kasımpaşa'dan Halil Umut Meler için ''Endişeliyiz'' açıklaması

02.04.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa Kulübü, Beşiktaş ile oynayacakları maça Halil Umut Meler'in atanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Kasımpaşa'dan Halil Umut Meler için ''Endişeliyiz'' açıklaması

Kasımpaşa Kulübü, Beşiktaş'la oynayacakları maça siyah-beyazlıların milli ara öncesi son Fenerbahçe karşılaşmasını yöneten ve Sergen Yalçın'ın "Bir daha bu hakemi istemiyoruz" dediği Halil Umut Meler'in atanmasını üzerine açıklama yaptı.

Kasımpaşa'nın "Endişe Duyuyoruz!" başlıklı açıklamasında şu ifadeler yer aldı; Beşiktaş ile oynayacağımız maç öncesi, karşılaşmanın hakemi üzerinden oluşan tartışmaları endişeyle takip etmekteyiz. Bu tartışmaların hakem üzerinde oluşturacağı baskının mücadeleye tesir etmemesi tek temennimiz.

Tek amacı Türk futbolunun başarısına hizmet etmek olan bir kulüp olarak tüm hakemlerimize güveniyoruz.

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş."

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Kasımpaşa
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