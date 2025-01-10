Kasımpaşa'dan Premier Lig'e... Yasin Özcan, bonservis rekoru kırarak gidiyor!

Bu sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de 17 maça çıkan Yasin Özcan'ın İngiltere yolcusu olduğu iddia edildi. Avrupa'da birçok talibi olduğu bilinen 18 yaşındaki savunmacı, transfer döneminin açılmasını bekliyor.

PREMIER LİG YOLCUSU

A Spor'un haberine göre; Yasin Özcan, Premier Lig ekibi Aston Villa ile anlaştığı belirtildi. Genç oyuncu, transfer döneminin açılmasıyla birlikte imza atmak için İngiltere'ye gidecek.

TAM 8 MİLYON EURO!

Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Aston Villa, Yasin Özcan için Kasımpaşa'ya yaklaşık 8 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyecek.

Öte yandan Premier Lig ekibinin izin vermesi halinde 18 yaşındaki savunmacının, sezonun ikinci yarısınıda da kiralık olarak Kasımpaşa'da geçirebileceği belirtildi.

EN PAHALI ÜÇÜNCÜ FUTBOLCU OLACAK

Yasin Özcan, bu transferle birlikte Kasımpaşa tarihinin en pahalı 3. oyuncusu olarak tarihe geçecek.

1- Diagne 13 milyon Euro

2 - Trezeguet 10 milyon Euro