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Kasımpaşa'dan Premier Lig'e... Yasin Özcan, bonservis rekoru kırarak gidiyor!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
10.01.2025 19:27
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Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki futbolcusu Yasin Özcan’ın Premier Lig ekibine imza atmaya hazırlandığı öne sürüldü. Öte yandan İngiliz kulübünün genç futbolcu için toplamda 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. İşte detaylar...

Kasımpaşa'dan Premier Lig'e... Yasin Özcan, bonservis rekoru kırarak gidiyor!

Bu sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de 17 maça çıkan Yasin Özcan'ın İngiltere yolcusu olduğu iddia edildi. Avrupa'da birçok talibi olduğu bilinen 18 yaşındaki savunmacı, transfer döneminin açılmasını bekliyor.

PREMIER LİG YOLCUSU

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A Spor'un haberine göre; Yasin Özcan, Premier Lig ekibi Aston Villa ile anlaştığı belirtildi. Genç oyuncu, transfer döneminin açılmasıyla birlikte imza atmak için İngiltere'ye gidecek.

TAM 8 MİLYON EURO!

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Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Aston Villa, Yasin Özcan için Kasımpaşa'ya yaklaşık 8 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyecek.

Öte yandan Premier Lig ekibinin izin vermesi halinde 18 yaşındaki savunmacının, sezonun ikinci yarısınıda da kiralık olarak Kasımpaşa'da geçirebileceği belirtildi.

EN PAHALI ÜÇÜNCÜ FUTBOLCU OLACAK

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Yasin Özcan, bu transferle birlikte Kasımpaşa tarihinin en pahalı 3. oyuncusu olarak tarihe geçecek.

1- Diagne 13 milyon Euro
2 - Trezeguet 10 milyon Euro

Yasin Özcan'ın Transferi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Bu transfer Kasımpaşa için iyi bir fırsat
Yasin Özcan'ın gelişimi için doğru bir adım
Aston Villa doğru tercih değil

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Kasımpaşa ingiltere premier lig kış transfer dönemi
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