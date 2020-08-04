Kasımpaşa'dan sert açıklama: "Gerekirse ligden çekiliriz"

Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Kasımpaşa, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün açıkladığı 'harcama limitleri'ne tepki gösterdi. Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında "Gerekirse ligden çekiliriz" ifadeleri yer aldı. Kasımpaşa'nın açıklaması şöyle:

"Teknik adam, futbolcu ve kulüp personeli olmak üzere hiçbir kişiye ya da kuruma borcu olmayan kulübümüze öngörülen harcama limitini anlamak ve kabul etmek mümkün değildir.

Türk futbolu köşeli kurallarla yönetilmez. Karar vericiler kulüplerin yaşaması için gerçekçi karar almak zorundadır. Futbolla ilgili kararları bankacılar değil futbolu bilenlerin alması gerekir. Bu karar, kulüpleri daha da zor duruma sokar. Kasımpaşa Kulübü, dernek değil anonim bir şirkettir. Sermaye artırımına gitmiş, yöneticiler sorumluluk almıştır. Gelir fazlasını neden kullanmayacağımıza dair bir açıklama yapılmamıştır.

Alınan karar eşitlik ilkesine aykırıdır. Haklı taleplerimiz dikkate alınmalıdır. Yeni bir kaos ortamına sürüklenen Türk futbolunun paydaşları kararın bir kez daha gözden geçirilmesini bekliyor. Bu gidiş futbol gerçeği ile bağdaşmaz.