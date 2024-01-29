SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kasımpaşa
  4. Kasımpaşa, eski oyuncusu Loret Sadiku'yu kadrosuna kattı

Kasımpaşa, eski oyuncusu Loret Sadiku'yu kadrosuna kattı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.01.2024 14:55 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, eski oyuncusu Loret Sadiku ile sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, ara transfer döneminde takıma katkı yapmaya devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, daha önce 2016-2017 sezonunda takıma katılan ve 6 sezon Kasımpaşa forması giyen 32 yaşındaki futbolcu Loret Sadiku’yu kadrosuna kattığını açıkladı.

İstanbul ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “2016-2021 yılları arasında Kasımpaşamızın formasını giyen Loret Sadiku, yeniden Kasımpaşamızda” ifadelerine yer verildi.

Sadiku, daha önce Süper Lig’de 2 sezon Mersin İdmanyurdu, 6 sezon Kasımpaşa’da olmak üzere toplamda 190 maçta forma giyerken, 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çağlar Söyüncü'nün transfer videosu sosyal medyada gündem oldu!Çağlar Söyüncü'nün transfer videosu sosyal medyada gündem oldu!
Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı! Okan Buruk ile toplantı yapıp talebini iletti...Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı! Okan Buruk ile toplantı yapıp talebini iletti...
Acun Ilıcalı, Türkiye'den bir transfer daha yapıyorAcun Ilıcalı, Türkiye'den bir transfer daha yapıyor
Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Loret Sadiku Süper Lig sezon verildi süper li ekipleri da, yapılan açıklama
En Çok Okunan Haberler
Güzellik merkezlerinde şifreli fuhuş! Bir il bu skandalı konuşuyor

Güzellik merkezlerinde şifreli fuhuş! Bir il bu skandalı konuşuyor

Emekli maaşı için ek zam iddiası! Fatih Altaylı hem tarihi hem oranı açıkladı

Emekli maaşı için ek zam iddiası! Fatih Altaylı hem tarihi hem oranı açıkladı

Süper Lig'deki en değerli oyuncu listesi değişti! İşte zirvenin yeni sahipleri...

Süper Lig'deki en değerli oyuncu listesi değişti! İşte zirvenin yeni sahipleri...

Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası!

Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası!

Çağlar Söyüncü resmen Fenerbahçe'de!

Çağlar Söyüncü resmen Fenerbahçe'de!

Rıdvan Dilmen'in canlı yayında yaptığı hamle sosyal medyada tartışma yarattı!

Rıdvan Dilmen'in canlı yayında yaptığı hamle sosyal medyada tartışma yarattı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.