SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CANLI MAÇ ANLATIMI

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CANLI MAÇ ANLATIMI

08.10.2023 13:06 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı yayın ve saat bilgisi merak ediliyor. Trendyol Süper Lig lideri Fenerbahçe, 8. hafta mücadelesinde Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Maçı yakından takip etmek isteyen futbolseverler Kasımpaşa Fenerbahçe maçı hakkında detayları sorguluyor. Peki, Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı tarih ve canlı yayın bilgisine dair sorgulamalar yoğunluk kazandı. Süper Lig'in 8. haftasında lider Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. İşte Kasımpaşa Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgisi ve maça dair detaylı bilgiler...

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı, 8 Ekim 2023 Pazar günü oynanacak. Heyecanlı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

futbol topuu

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

futbol izlemek

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE!

Kasımpaşa Fenerbahçe açı Mynet'in canlı maç anlatımı ekranından anbean takip edilebilecek.

KASIMPAŞA FENERBAHÇE CANLI MAÇ ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık, Yasin, Gökhan, Aytaç, Ben Ouanes, Hajradinovic, Gomis, Ngoy.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, İrfan Can, Szymanski, Fred, Tadic, Dzeko.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'nin korktuğu başına geldi!Fenerbahçe'nin korktuğu başına geldi!
Manchester United'da sular bir türlü durulmuyor!Manchester United'da sular bir türlü durulmuyor!
20 yaşında tarih yazıyor! Real Madrid'de şov var20 yaşında tarih yazıyor! Real Madrid'de şov var
Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa fenerbahçe bahçe maçı maçı yayınlanacak süper li

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.