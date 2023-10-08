KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CANLI MAÇ ANLATIMI

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı tarih ve canlı yayın bilgisine dair sorgulamalar yoğunluk kazandı. Süper Lig'in 8. haftasında lider Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. İşte Kasımpaşa Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgisi ve maça dair detaylı bilgiler...

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı, 8 Ekim 2023 Pazar günü oynanacak. Heyecanlı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE!

Kasımpaşa Fenerbahçe açı Mynet'in canlı maç anlatımı ekranından anbean takip edilebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık, Yasin, Gökhan, Aytaç, Ben Ouanes, Hajradinovic, Gomis, Ngoy.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, İrfan Can, Szymanski, Fred, Tadic, Dzeko.

