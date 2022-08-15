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Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifreli mi?

15.08.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa Fenerbahçe karşılaşması ile Süper Lig'in 2. haftasının kapanış mücadelesi gerçekleşmiş olacak. Kasımpaşa Fenenerbahçe mücadelesini izleyecek olan futbolseverler maç hakkındaki detayları merak ediyor. Peki Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifreli mi?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifreli mi?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçının saati ve hangi kanalda ekrana geleceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2 takım da Süper Lig'in ilk haftasında istedikleri sonucu alamamıştı. Peki Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

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KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı 15 Ağustos Pazartesi günü saat 21:45'de oynanacak.

KASIMPAŞA FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı beIN Sports HD1'de canlı olarak ekrana gelecek.

KASIMAPAŞA MAÇINDA FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL İLK 11'İ

Altay; Osayi, Luan Peres, Szalai, Alioski; Zajc, Crespo, Arda Güler, Emre Mor; Valencia, Serdar Dursun

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