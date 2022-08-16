YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ardından

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ardından

16.08.2022 01:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçeli oyuncu Emre Mor: - "Mental anlamda olgunlaştığımı söyleyebilirim. Yapmam ve yapmamam gerekenleri artık çok daha iyi anlayarak hareket ettiğimi düşünüyorum"

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 6-0'lık skorla yenen Fenerbahçe'de bir gol kaydeden sarı-lacivertli oyuncu Emre Mor, "Mental anlamda olgunlaştığımı söyleyebilirim. Yapmam ve yapmamam gerekenleri artık çok daha iyi anlayarak hareket ettiğimi düşünüyorum." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda maç sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre Mor, maça iyi başladıklarını ve kırmızı karttan sonra oyunun daha da kolaylaştığını anlatarak "Ritmi düşürmedik ve baskıyı artırdık. İkinci yarıda rakibi yorduk ve 3 gol daha bulduk. Performanstan mutluyum. Geliştirmemiz gereken noktalar vardı ve bugün geliştirdiğimizi düşünüyorum. Saha içinde gösterdiğimiz performans iyiydi ve bu şekilde devam etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

İyi bir başlangıç yaptığını söyleyebileceğini ifade eden Mor, "Bunu kendimden bekliyordum çünkü kendime inanan bir oyuncuyum. Hocam bana güvenirse, elimden geleni sahada göstermek istiyorum. Takım da bana olumlu anlamda yardımcı oluyor ve işler daha kolay oluyor. Bugün Valencia'nın yaptığı asist, yüksek seviye bir asistti. Umarım hem bireysel hem de takım olarak iyi performansı devam ettiririz. Ben ilerleyen günlerin daha da iyi olacağını düşünüyorum." dedi.

Emre Mor, zaman içinde geliştiğine ve doğal olarak yaş da aldığına dikkati çekerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçmişle ilgili çok konuşmak istemiyorum. Mental anlamda olgunlaştığımı söyleyebilirim. Yapmam ve yapmamam gerekenleri artık çok daha iyi anlayarak hareket ettiğimi düşünüyorum. Şu anda yüzde yüz futbola odaklı olarak hareket ediyorum. Bana inanan insanlar var, kulüp bana inanıyor. Bana göre asıl fark bu. Bana inanılırsa, ben de elimden gelenin en iyisini yaparım. Karagümrük'te yaptığım gibi, burada yaptığım ve yapmak istediğim gibi. Hocam bana güvenirse, ben de elimden gelenin en iyisini yaparım. Mental anlamda olgunlaştığım için böyle bir fark söz konusu."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuzey Marmara Otoyolu'nda servis minibüsü yandıKuzey Marmara Otoyolu'nda servis minibüsü yandı
Çanakkale'de yıldırım isabet eden genç hayatını kaybettiÇanakkale'de yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan transfer değerlendirmesi:Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan transfer değerlendirmesi:
Anahtar Kelimeler:
Emre Mor Kasımpaşa fenerbahçe

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Ağustos Salı

İmsak
04:31
Sabah
06:07
Öğle
13:14
İkindi
17:02
Akşam
20:10
Yatsı
21:40

İstanbul Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Salı

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Hadımköy Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Deva Eczanesi
Arnavutkoy
Palladıum Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öğrencisinden hamile kalmıştı! “Doğumu okullarda canlı...”

Öğrencisinden hamile kalmıştı! “Doğumu okullarda canlı...”

Takipçisi Gülşen'i övünce kendini tutamadı! Şoke eden 'meme ucu' yanıtı

Takipçisi Gülşen'i övünce kendini tutamadı! Şoke eden 'meme ucu' yanıtı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Masumlar Apartmanı oyuncusunun gizemli ölümü! Vatandaşlar buldu

Masumlar Apartmanı oyuncusunun gizemli ölümü! Vatandaşlar buldu

Süleyman Çakır'ı öldürmesiyle hafızalara kazındı! "Yaşlanmışsın ve Cerrahpaşalı"

Süleyman Çakır'ı öldürmesiyle hafızalara kazındı! "Yaşlanmışsın ve Cerrahpaşalı"

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.