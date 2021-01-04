Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin oynadığı 14 maçta 26 puanı bulunurken Kasımpaşa'nın ise 15 maçta 19 puanı var.
Kasımpaşa'da Julian Jeanvier, Tarkan Serbest, Haris Hajradinovic ve Gilbert Koomson lie cezalı Aytaç Kara Fenerbahçe karşısında yerini alamayacak.
Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci ile Diego Perotti, Kasımpaşa deplasmanında oynayamayacak. Ayrıca hastalık geçiren Caner Erkin ve Serdar Aziz, bu önemli deplasmanda yer alamayacak. Hastalık dönemini yeni atlatan Ozan Tufan ve Luiz Gustavo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.
Kasımpaşa
Ertuğrul
Haddadi
Hadergjonaj
Brecka
Tirpan
Sadiku
Anıl Koç
Yusuf Erdoğan
Varga
Armin Hodzic
Fode Koita
Fenerbahçe
Altay
Gökhan
Sadık
Tisserand
Novak
Mert Hakan
Sosa
Valencia
Pelkas
Thiam
Samatta
Okuyucu Yorumları 0 yorum