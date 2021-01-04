Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin oynadığı 14 maçta 26 puanı bulunurken Kasımpaşa'nın ise 15 maçta 19 puanı var.

EKSİKLER

Kasımpaşa'da Julian Jeanvier, Tarkan Serbest, Haris Hajradinovic ve Gilbert Koomson lie cezalı Aytaç Kara Fenerbahçe karşısında yerini alamayacak.

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci ile Diego Perotti, Kasımpaşa deplasmanında oynayamayacak. Ayrıca hastalık geçiren Caner Erkin ve Serdar Aziz, bu önemli deplasmanda yer alamayacak. Hastalık dönemini yeni atlatan Ozan Tufan ve Luiz Gustavo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Kasımpaşa

Ertuğrul

Haddadi

Hadergjonaj

Brecka

Tirpan

Sadiku

Anıl Koç

Yusuf Erdoğan

Varga

Armin Hodzic

Fode Koita

Fenerbahçe

Altay

Gökhan

Sadık

Tisserand

Novak

Mert Hakan

Sosa

Valencia

Pelkas

Thiam

Samatta



