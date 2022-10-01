SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. KASIMPAŞA GAZİANTEP MAÇI CANLI İZLE! Kasımpaşa Gaziantep maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA GAZİANTEP MAÇI CANLI İZLE! Kasımpaşa Gaziantep maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

01.10.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa ile Gaziantep Süper Lig'in 8. haftasında kaozlarını paylaşacak. Karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Mavi beyazlılar kendi sahasından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek, yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve İlker Takpak yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Furkan Aksuoğlu olacak. Birçok kişi internette "Kasımpaşa Gaziantep maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Kasımpaşa Gaziantep maçı saat kaçta, hangi kanalda?

KASIMPAŞA GAZİANTEP MAÇI CANLI İZLE! Kasımpaşa Gaziantep maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa Gaziantep maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak karşılaşma öncesi birçok kişi internette araştırma yapıyor. Birçok kişi arama motorlarında "Kasımpaşa Gaziantep maçı canlı izle" konu başlığını sorguluyor. Peki, Kasımpaşa Gaziantep maçı saat kaçta, hangi kanalda?

KASIMPAŞA GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Gaziantep maçı 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.30'da başlayacak.

KASIMPAŞA GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Gaziantep maçı Bein Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

ZOR

KASIMPAŞA GAZİANTEP FK MAÇININ HAKEMİ ZORBAY KÜÇÜK KİMDİR?

Zorbay Küçük 18 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

Zorbay Küçük, Süper Lig'deki hakemlik kariyerine 2017-2018 sezonunda oynanan Trabzonspor - Kardemir Karabükspor karşılaşması ile başlamıştır ve o sezon yalnızca 1 maçta hakemlik yapmıştır.

2017 yılından bu yana Süper Lig'teki hakemlik görevini sürdürmektedir.

Zorbay Küçük, eski futbolcu ve teknik direktör Feyzullah Küçük'ün oğludur.Feyzullah Küçük, Adanaspor ve Malatyaspor'un eski futbolcularındandır. Bakırköyspor ve Bursaspor'da da oynamıştır. Futbola veda ettikten sonra 2002 - 2005 yılları arasında Adanaspor'da altyapı antrenörü, 2005 yılında Osmaniyespor 'da teknik direktörlük ve 2007 - 2008 yılları arasında tekrar Adanaspor'da altyapı antrenörlüğü yapmıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2023 yılı Türk Dünyası Gençlik Başkenti unvanının İstanbul'a verildi2023 yılı Türk Dünyası Gençlik Başkenti unvanının İstanbul'a verildi
Galatasaray, Bruma için harekete geçti! ''En az 1 milyon Euro...''Galatasaray, Bruma için harekete geçti! ''En az 1 milyon Euro...''
'Gördüğünüz tüm kutlamaları unutun!''Gördüğünüz tüm kutlamaları unutun!'
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Kasımpaşa oynanacak maçı süper li hakemlik iyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir ilde durum vahim! Fiyatlar katlandı, kiralık ev bulunamıyor

Bir ilde durum vahim! Fiyatlar katlandı, kiralık ev bulunamıyor

İş kadınına akılalmaz tuzak! Başına geleni anlayınca şoke oldu

İş kadınına akılalmaz tuzak! Başına geleni anlayınca şoke oldu

Ne yaptın Icardi! G.Saray'da büyük kriz... Okan Buruk'a resti çekti

Ne yaptın Icardi! G.Saray'da büyük kriz... Okan Buruk'a resti çekti

Elmas'tan F.Bahçe'ye 326 milyon TL'lik kıyak! Terim'in raporuna rağmen almadı

Elmas'tan F.Bahçe'ye 326 milyon TL'lik kıyak! Terim'in raporuna rağmen almadı

İngilizler duyurdu, ters köşe yaptı! İşte Fatih Terim'in yeni adresi

İngilizler duyurdu, ters köşe yaptı! İşte Fatih Terim'in yeni adresi

Süper Lig'de bir ilk! Locada jakuzi keyfi

Süper Lig'de bir ilk! Locada jakuzi keyfi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çıplak görüntüleri ifşa edilince kovuldu! “Eşcinsel olduğum..."

Çıplak görüntüleri ifşa edilince kovuldu! “Eşcinsel olduğum..."

Sakın işleri hafife almayın!

Sakın işleri hafife almayın!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi! O sayfalar gündem yarattı

Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi! O sayfalar gündem yarattı

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.