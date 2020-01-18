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  4. Kasımpaşa, genç sol bek Berk Çetin'i transfer etti

Kasımpaşa, genç sol bek Berk Çetin'i transfer etti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 18.01.2020 21:09 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Borussia Mönchengladbach'ın 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Berk Çetin'i transfer etti.

Kasımpaşa, genç sol bek Berk Çetin'i transfer etti

Kasımpaşa, Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımından 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Berk Çetin'i kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrolünden geçirilen Berk Çetin ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine sportif direktör yardımcısı Emir Saraç da katıldı.

İşte Kasımpaşa'dan yapılan resmi açıklama;

"Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Borussia Mönchengladbach'ın 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Berk Çetin, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3.5 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

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Anahtar Kelimeler:
Berk Çetin borussia monchengladbach Futbol Kasımpaşa

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