KASIMPAŞA HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE! Kasımpaşa Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa Hatayspor maçı için geri sayım sürüyor. İki takım da sahadan galibiyetle dönmeyi amaçlıyor. Futbolseverler karşılaşmanın saati ile canlı yayınlanacağı kanalı öğrenmek için internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, Kasımpaşa Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, Kasımpaşa Hatayspor maçı hangi kanalda?

KASIMPAŞA HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Hatayspor maçı 28 Ağustos Pazar günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşmayı Mert Güzenge yönetecek.

KASIMPAŞA HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Hatayspor maçı beIN MAX 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

