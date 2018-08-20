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Kasımpaşa Josue Sa'yı 1 yıllığına kiraladı

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 20.08.2018 22:54 | Son Güncelleme

Kasımpaşa, savunmasını Josue Sa ile güçlendirdi. Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, Anderlecht forması giyen Josue Sa'nın satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.

Kasımpaşa Josue Sa'yı 1 yıllığına kiraladı

Kasımpaşa Kulübü, RSC Anderlecht takımından Josue Sa ile anlaşmaya vardı.

Belçika Jupiler Pro League ekiplerinden RSC Anderlecht takımının 26 yaşındaki defans oyuncusu Josue Sa, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini satın alma opsiyonu ile beraber 1 yıllığına kiralık olarak lacivert-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.

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Kasımpaşa Josue Sa

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