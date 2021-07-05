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Kasımpaşa, Michal Travnik'i kiraladı

05.07.2021 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Çekya Ligi takımlarından Sparta Prag forması giyen Michal Travnik'i 1 yıllığına kiraladı.

Kasımpaşa, Michal Travnik'i kiraladı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Kasımpaşa, bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı. İstanbul ekibi, geçtiğimiz sezon Sparta Prag forması giyen Çekyalı orta saha oyuncusu Michal Travnik'i 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Sparta Prag takımının 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Michal Travnik, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

27 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Sparta Prag formasıyla çıktığı 25 maçta 4 asist yapma başarısı gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Kasımpaşa
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