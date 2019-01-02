Kasımpaşa'nın golcüsü Mbaye Diagne'ye rekor teklif!

Süper Lig'in ilk yarısında gösterdiği performansla herkesin dikkatini çeken Kasımpaşa'nın yıldızı Mbaye Diagne'ye Katar'dan reddedilmesi zor bir teklif geldi.

Senegalli futbolcu için bir Katar kulübünden 12 milyon Euro'luk resmi bir teklif geldi. Ligde zirveye oynayan Kasımpaşa Kulübü ise Diagne'yi hemen elden çıkarmaya niyetli değil. İstanbul temsilcisinin 27 yaşındaki futbolcu için 20 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği dile getirildi.

Süper Lig'de ilk devrede 20 gol birden atarak ilk yarının yıldızı olan 1,93'lük forvetin ligin ikinci yarısında Kasımpaşa'da olmamasının muhtemel olduğu ifade ediliyor. (TRTSpor)



