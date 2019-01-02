SPOR

Kasımpaşa'nın golcüsü Mbaye Diagne'ye rekor teklif!

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 02.01.2019 09:05 | Son Güncelleme

Süper Lig'in ilk yarısında attığı 20 golle krallıkta açık ara zirvede olan Kasımpaşa'nın yıldızı Mbaye Diagne'ye Katar'dan 12 milyon Euro'luk teklif geldi. Kasımpaşa yönetimi 20 milyon Euro istiyor.

Kasımpaşa'nın golcüsü Mbaye Diagne'ye rekor teklif!

Süper Lig'in ilk yarısında gösterdiği performansla herkesin dikkatini çeken Kasımpaşa'nın yıldızı Mbaye Diagne'ye Katar'dan reddedilmesi zor bir teklif geldi.

Senegalli futbolcu için bir Katar kulübünden 12 milyon Euro'luk resmi bir teklif geldi. Ligde zirveye oynayan Kasımpaşa Kulübü ise Diagne'yi hemen elden çıkarmaya niyetli değil. İstanbul temsilcisinin 27 yaşındaki futbolcu için 20 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği dile getirildi.

Süper Lig'de ilk devrede 20 gol birden atarak ilk yarının yıldızı olan 1,93'lük forvetin ligin ikinci yarısında Kasımpaşa'da olmamasının muhtemel olduğu ifade ediliyor. (TRTSpor)

PARTNERGörünce Size Çok Acayip Duygular Yaşatacak Hepsi Birbirinden Garip 16 FotoğrafGörünce Size Çok Acayip Duygular Yaşatacak Hepsi Birbirinden Garip 16 Fotoğraf
Diagne'den Başakşehir sözleriDiagne'den Başakşehir sözleri
Kasımpaşa'nın 'King Kong'u durdurulamıyorKasımpaşa'nın 'King Kong'u durdurulamıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mbaye Diagne Kasımpaşa

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Diagne, Süper Lig tarihine geçti

Diagne, Süper Lig tarihine geçti

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Süper Lig'in yıldızı için karar verildi

Süper Lig'in yıldızı için karar verildi

Paşa'dan flaş Mustafa Denizli kararı!

Paşa'dan flaş Mustafa Denizli kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kasımpaşa'nın golcüsü Mbaye Diagne'ye rekor teklif!

Mbaye Diagne'ye rekor teklif!

Mbaye Diagne: Şampiyonluk yolunda Medipol Başakşehir'i zorlayabiliriz

Diagne'den Başakşehir sözleri

Kasımpaşa'nın 'King Kong'u Mbaye Diagne durdurulamıyor

Kasımpaşa'nın 'King Kong'u durdurulamıyor

Mbaye Diagne'ye çılgın teklif!

Mbaye Diagne'ye çılgın teklif!

Mbaye Diagne, Mario Jardel'i geçip Süper Lig tarihine geçti

Diagne, Süper Lig tarihine geçti

Mustafa Denizli: 29. haftaya böyle girersek şampiyon oluruz

''29. haftaya böyle girersek şampiyon oluruz''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.