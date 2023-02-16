Kasımpaşa'nın kaderini Selçuk İnan değiştirdi! Kasımpaşalı futbolcu Erdem Canpolat'ın açıklamaları detayı gözler önüne serdi...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’da Selçuk İnan'ın son dakika yaptığı değişiklik takımını adeta ölümden döndürdü. Bu detayı Kasımpaşalı futbolcu Erdem Canpolat anlattı.

"TAKIMIM OTELDEYDİ"

Süper Lig'de deplasmanda oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının ardından kötü hava koşulları nedeniyle bölgede kaldıklarını ve depremi orada yaşadıklarını belirtten Selçuk İnan, takımının çelikten yapılan otelde kaldığını ve orada yakalandığını söyledi. Kulüp yönetimi hemen devreye girerek tüm oyuncuları İstanbul'a götürdüğünü ifade etti.

"ASIL OTELİMİZ TAMAMEN YIKILDI"

Kasımpaşalı futbolcu Erdem Canpolat BILD'e yaptığı açıklamada, "Hatay’daki asıl takım otelimiz depremde tamamen yıkıldı. Geriye dönüp baktığımızda, orada kalmadığımız için çok şanslıydık" dedi. Otel değişikliğini ise depremden tam bir gün önce Selçuk İnan'ın yaptığı ifade edildi.

"BİR OYUNCUMUN KABURGASI KIRILDI"

Selçuk İnan, "Yaşanan o anlarda bir oyuncumun kaburgası kırıldı. Gerçekten çok zor, konuşarak ifade edemiyorum. "Yaşadığımız bu anları filmlerde izlerdim. Bu kadarı da olmaz derdim. Filmlerdekinden daha beterini yaşadık. Ben ailemin evindeydim. Birçok akrabamı kaybettim. Hala daha enkaz altında olanlar var" demişti.

