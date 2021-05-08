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Kasımpaşa rahatladı, Erzurumspor mucizelere kaldı

08.05.2021 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa, Erzurumspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti ve kümede kalma yolunda çok büyük bir adım attı. Erzurumspor ise umutlarını yitirmek üzere! İşte detaylar...

Kasımpaşa rahatladı, Erzurumspor mucizelere kaldı

Süper Lig'in 40. haftasında BB Erzurumspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kasımpaşa 1-0'lık skorla kazandı.

Erzurumspor, 7. dakikada Hasan Hatipoğlu ile bir gol buldu ancak bu gol ofsayt olduğu gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 68. dakikada Kevin Varga attı.

Erzurumspor, üst üste ikinci mağlubiyetini aldı ve 37 puanda kalarak umutlarını mucizelere bıraktı. Kasımpaşa ise puanını 43'e yükseltti ve küme düşme hattının 4 puan yukarısına çıktı.

Erzurumspor, bu sezon son maçını Alanyaspor ile deplasmanda oynayacak ve ardından son haftayı 'BAY' geçecek. Kasımpaşa ise gelecek hafta MKE Ankaragüğcü'nü ağırlayacak.

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Kasımpaşa
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