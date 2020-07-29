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Kasımpaşa, Ricardo Quaresma ile yolların ayrıldığını açıkladı!

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 29.07.2020 16:18 | Son Güncelleme

Kasımpaşa, Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdı.

Kasımpaşa, Ricardo Quaresma ile yolların ayrıldığını açıkladı!

Kasımpaşa, Portekizli yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma ile yolların ayrıldığını açıklayarak, vermiş olduğu emekler için teşekkür etti.
Lacivert-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma’ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Quaresma, 2019-2020 sezonun başında Kasımpaşa’ya katılmıştı. 36 yaşındaki futbolcu, bu sezon Paşa ile 26 resmi müsabakaya çıktı ve 4 kez rakip fileleri havalandırdı.
Ricardo Quaresma, kariyerinde Sporting Lizbon, Barcelona, Porto, Chelsea, Inter, Beşiktaş ve Al Ahli formaları da giydi

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