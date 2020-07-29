Kasımpaşa, Ricardo Quaresma ile yolların ayrıldığını açıkladı!

Kasımpaşa, Portekizli yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma ile yolların ayrıldığını açıklayarak, vermiş olduğu emekler için teşekkür etti.
Lacivert-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma’ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Quaresma, 2019-2020 sezonun başında Kasımpaşa’ya katılmıştı. 36 yaşındaki futbolcu, bu sezon Paşa ile 26 resmi müsabakaya çıktı ve 4 kez rakip fileleri havalandırdı.
Ricardo Quaresma, kariyerinde Sporting Lizbon, Barcelona, Porto, Chelsea, Inter, Beşiktaş ve Al Ahli formaları da giydi
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