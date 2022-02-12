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Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u ağırlayacak

12.02.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u ağırlayacak

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligdeki 5 maçlık galibiyet serisi lider Trabzonspor karşısında son bulan Kasımpaşa, Alanyaspor'u mağlup ederek tekrar çıkışa geçmek istiyor. Geride kalan 24 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 27 puanla 14. sırada girdi.

Süper Lig'de yaptığı müsabakaların 11'ini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 7'sinden mağlup ayrılan Aytemiz Alanyaspor ise 39 puanla 4. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Alanyaspor 2-0 kazanmıştı.

Kasımpaşa'da kırmızı kart cezalısı Valentin Eysseric ile Mortadha Ben Ouanes, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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