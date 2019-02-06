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Kasımpaşa Teknik Direktörü Denizli: Çekişmeli bir maç olacak

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 06.02.2019 15:06 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 7 Şubat Perşembe günü deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak Kasımpaşa'nın teknik direktörü Mustafa Denizli, rövanş öncesinde avantajlı bir skor almak istediklerini söyledi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Denizli: Çekişmeli bir maç olacak

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde görüşlerine yer verilen Denizli, Akhisarspor'un geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdüğünü anımsatarak, "Akhisarspor, geçen sene gösterdiği başarıyı tekrarlamak isteyecektir. Biz ise bu sene camiamıza ve taraftarımıza tatmadığı bir duyguyu yaşatmak amacındayız. İlk maçta, rövanş öncesinde ciddi bir avantaj yakalamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kupada her geçen turda daha zorlu rakiplerle karşılaştıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Bir amaca ulaşmak istiyorsak, her rakiple başa baş mücadele edip, oradan üstünlük sağlayarak çıkmak mecburiyetindeyiz. Ege'nin bu güçlü ve sempatik takımı, ligde zor günler yaşasa da kupa kulvarı farklıdır. Çok çekişmeli bir maç olacağını biliyoruz. Ama biz de Kasımpaşa olarak ne istediğimizin farkındayız ve düşündüğümüz yolda devam edeceğiz" diye konuştu.

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Ziraat Türkiye Kupası Kasımpaşa akhisarspor mustafa denizli

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