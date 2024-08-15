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Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu neredeyse ligin ilk yarısını kapattı! PFDK'dan rekor olabilecek ceza...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.08.2024 17:49
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PFDK, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'ya 7 maç ceza vererek gündeme oturdu. Ligin ilk yarısında oynadıkları Konyaspor maçında kırmızı kart gören Sami Uğurlu, kırmızı kartın ardından hakeme yoğun itirazda bulunmuştu. Yine ilk maçta kırmızı kart gören Arda Turan'a da 1 maç men cezası verildi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu neredeyse ligin ilk yarısını kapattı! PFDK'dan rekor olabilecek ceza...

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'ya PFDK tarafından 7 maç ceza verildi. Konyaspor maçında yaşanan olaylar sonrası tecrübeli çalıştırıcıya rekor denebilecek bir ceza verildi.

HAKARET, TEHDİT VE DAHASI...

samiugurlu

Sami Uğurlu'nun 7 maçlık cezayı hangi maddelerden aldığı da paylaşıldı.

• Hakeme yönelik hakaret ve tehdit
• Rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareket
• Tedbire uymama

ARDA TURAN'A 1 MAÇ VERİLDİ

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Öte yandan kırmızı kart gören Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan da 1 maç ceza aldı.

İşte açıklamanın tamamı:

TFF'den yapılan açıklamada, "KASIMPAŞA A.Ş. antrenörü SAMİ UĞURLU'nun, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakaretleri ve tehdidi nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 97.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş. antrenörü SAMİ UĞURLU'nun, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş. antrenörü SAMİ UĞURLU'nun, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 82/b ile 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 74.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Eyüpspor Arda Turan PFDK
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