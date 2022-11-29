Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, Galatasaray'ın yıllardır alamadığı yıldızı alıyor

Kasımpaşa'nın Teknik Direktörü Selçuk İnan göreve çok hızlı başladı. Galatasaray'ın yıllardır peşinde koştuğu yıldız oyuncuyu bitirmek üzereler... Sarı-kırmızılıların aşkını bitirmek isteyen Selçuk İnan, yönetimle bir araya gelerek olumlu rapor verdi.

BONSERVİSİ DE ELİNDE

Galatasaray'ın her transfer döneminde muhakkak gündemine gelen Hatem Ben Arfa'nın takıma kazandırılmasını isteyen Selçuk İnan, Fransız oyuncunun durumunun araştırılması için yönetiminde talepte bulundu. Yıldız oyuncunun sakatlığının bulunmaması durumunda takıma katılmasını isteyen Selçuk İnan, Galatasaraylı taraftarların yıllardır rüyalarını süsleyen yıldızı kadrosuna katacak.

LİGDE KALIRLARSA FARKLI PLAN VAR

Selçuk İnan'ın Kasımpaşa'yı ligde tutması durumunda seneye gençleşme planı yapacağı ortaya çıktı. Uzun vadeli bir program hazırlayan çiçeği burnunda teknik direktör Selçuk İnan, takımının iskeletini gençlerden kuracak ve gelecek vaadeden isimleri kadrosuna katacak.

