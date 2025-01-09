Kasımpaşa U-19 kadrosuyla sahada, Mourinho'dan ağır rotasyon! İşte muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edeceklerini açıkladı. Sarı-lacivertliler, ilk maçında Kasımpaşa deplasmanında bugün 20.30'da sahaya çıkacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Murat Ergin Gözütok olacak.

KASIMPAŞA'DAN U-19 KARARI

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Gençlerbirliği ile oynadığı maça U19 takımıyla çıkan ve rakibini 1-0'lık skorla eleyerek inanılmazı başaran Kasımpaşa, bu akşamki Fenerbahçe maçına da yine gençleriyle çıkması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve İsmail Yüksek bu akşam forma giyemeyecek. Takımla çalışmalara başlayan Oğuz Aydın ve Hatayspor maçında sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Allan Saint-Maximin'in durumuna ise maç saati teknik ekip karar verecek.

KUPA'DA İKİNCİ RANDEVU

İki takım Türkiye Kupası’nda ikinci kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe, rakibini 2020-21 sezonunda 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER!

Kasımpaşa: Ali Emre, Yunus Emre, Berkay, Taylan, Adnan, Yaman, Dağhan, Beraat, Emirhan, Sarp, Sinan

Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Çağlar, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Szymanski, Cengiz, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun