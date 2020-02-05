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Kaş’ın nüfusu arttı

ANTALYA HABERLERİ  | 05.02.2020 14:56 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ‘Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 Sonuçları’na göre, Antalya’nın Kaş ilçesi nüfusu arttı.TÜİK verilerine göre, Kaş’ın nüfusu 2019 yılı itibarıyla 59 bin 716’ya ulaştı.

Kaş’ın nüfusu arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ‘Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 Sonuçları’na göre, Antalya’nın Kaş ilçesi nüfusu arttı.
TÜİK verilerine göre, Kaş’ın nüfusu 2019 yılı itibarıyla 59 bin 716’ya ulaştı. Kaş’ın nüfusunu 30 bin 800 erkek, 28 bin 916 kadın oluştururken, Antalya’ya göre nüfus oranı yüzde 2,38 oldu. En fazla nüfusa sahip iller sıralamasında İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’nın ardından Antalya 2 milyon 511 bin 700 kişi ile 5. sırada yer aldı. Antalya toplam nüfusunu 1 milyon 265 bin 171 (yüzde 50,37) erkek, 1 milyon 246 bin 529 (yüzde 49,63) kadın oluşturdu. 1 milyon 151 bin 115 kişi artan ülke nüfusu, 83 milyon 154 bin 997 açıklandı.

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