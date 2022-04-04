Kaspersky, 2021'de 1,2 milyon bireysel kimlik avı sayfasını engelledi

İSTANBUL (AA) - Kaspersky araştırmacıları, 2021'de siber suçluların zahmetsizce kimlik avı saldırıları başlatmasına olanak tanıyan 469 farklı kimlik avı kitini temel alan sahte sayfa şablonlarıyla hazırlanmış 1,2 milyon bireysel kimlik avı sayfasını engelledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kimlik avı siteleri hızla engellenebildiğinden, dolandırıcılar bu sayfaları hızla ve çok sayıda oluşturmaya odaklanıyor.

Kimlik avı kitlerini kullanarak, deneyimsiz bir kimlik avcısı bile kısa sürede yüzlerce kimlik avı sayfası oluşturabiliyor.

En yaygın kimlik avı tekniklerinden biri, büyük bilinirliğe sahip tanınmış markaları taklit eden ve kullanıcıların kişisel verilerini çalmaya odaklanan sahte sayfalar oluşturuyor.

Bu siteleri manuel olarak oluşturmanın uzun zaman almasının yanı sıra, kimlik avcılarının tamamı gerekli web geliştirme veya site yönetimi becerilerine sahip değil.

Ancak kimlik avı kitlerinin kullanımıyla, kimlik avcıları minimum miktarda çabayla istediği sonuca ulaşabiliyor. Gelişmiş teknik becerilere sahip olmayan saldırganların bir oltalama saldırısı gerçekleştirmesi için satın alacakları şablona ekleyecekleri kısa bir talimat yeterli oluyor.

Bu şablonlara ek olarak bazı kimlik avı kitleri, popüler mesajlaşma servislerinde veya e-posta yoluyla kimlik avı bağlantılarını yaymak için komut dosyaları içeriyor.

Bu spam gönderme yazılımı, toplu postalama sürecini otomatikleştiriyor ve dolandırıcıların potansiyel kurbanlarına yem olarak yüz binlerce kimlik avı e-postası göndermesine imkan tanıyor.

Kimlik avı kitlerinin geliştiricileri yalnızca temel fonksiyonlarla yetinmekle kalmayıp tespitten kaçınma araçları gibi yeni, gelişmiş eklentiler bulmaya devam ediyor. Geliştiriciler, oluşturulan sayfalara gizli veya çöp kodlar ekleyerek siteyi algılamayı ve engellemeyi zorlaştırıyor.

Bu kodlar genellikle çok fazla sayıda tutarsız metinlerden oluşuyor. Bu nedenle kimlik avı kitlerinin alıcıları, özellikle de acemi kullanıcılar buna yakından bakmıyorlar.

Bazı dürüst olmayan geliştiriciler bundan yararlanarak bu ekstra kodu yalnızca sayfaya değil, aynı zamanda bilgi iletmekten sorumlu koda da ekleyebiliyor. Bunu yaparak ürününün alıcısının topladığı verileri çalabiliyor ve kendi amaçları için kullanabiliyor.

- Kimlik avı kitleri, Darknet’te veya kapalı Telegram kanallarında aktif olarak satılıyor

Kimlik avı kitleri, Darknet’te veya kapalı Telegram kanallarında aktif olarak satılıyor. Fiyatlar şablonun karmaşıklığına bağlı olarak değişiyor ve genellikle kimlik avcılarının Telegram kanallarında 50 ila 900 dolar arasında bir fiyatla satılıyor. En basit kitler herkese açık alanda bile ücretsiz olarak bulunabiliyor.

Birçok geliştirici, kimlik avı kitlerini içeren, Hizmet Olarak Kimlik Avı gibi kapsamlı paketleri darknet üzerinde sunuyor. Bu paketler, herhangi bir tanınmış marka için sahte siteler oluşturmaktan hedeflerin araştırılmasına, kimlik avı e-postaları ve çalınan verileri şifreleyip müşteriye göndermeye kadar kapsamlı bir veri hırsızlığı kampanyası başlatmak için eksiksiz bir hizmet yelpazesi sunuyor.

Kimlik avı kitinin kaynak koduna sahip olunduğunda, bu şablonu kullanılarak oluşturulmuş tüm sahte sayfaları engellemek mümkün. Geçen yıl Kaspersky araştırmacıları, 1,2 milyon bireysel kimlik avı web sitesini engellemelerine izin veren 469 kimlik avı kiti tespit etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Olga Svistunova, her yıl milyonlarca kimlik avı sayfasını engellediklerini, bu sayfaların ömrü sadece birkaç saat olmasına rağmen, çoğunun amacına ulaşmayı ve kullanıcı verilerini çalmayı başardığını belirtti.

Svistunova, şunları kaydetti:

"Bu saldırıların kapsamını genişletmek için dolandırıcıların her gün binlerce sahte sayfa oluşturması gerekiyor. Kimlik avı kitleri bunu yapmanın kolay bir yolu haline geldi. Yalnızca en yetenekli bilgisayar korsanlarının bir kimlik avı sitesi geliştirebildiği ve kullanıcıları kişisel bilgilerini ifşa etmeleri için kaldırabildiği günler geride kaldı. Artık herhangi bir amatör kendi kimlik avı sayfasını oluşturabilir. Bu nedenle e-posta veya mesajlaşma hizmetinden gelen bağlantıları takip ederken özellikle dikkatli olmalısınız."

